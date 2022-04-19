"Троица "лайкарей руZZкого мира": в Житомирской области задержали троих коллаборантов

"Троица "лайкарей руZZкого мира": в Житомирской области задержали троих коллаборантов

Служба безопасности Украины разоблачила в Житомирской области трех мужчин, распространявших информационные материалы в поддержку военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Жители Житомирской области через Интернет распространяли пророссийскую пропаганду.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Житомирской области.

Отмечается, что речь идет о жителях Житомира, Коростышева и Бердичевского района.

"Троица "лайкарей руZZкого мира" значительно активизировала свою интернет-пропаганду с началом полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину", – говорится в сообщении.

Жительница Житомира в пропагандистской соцсети и мессенджере поддерживала российскую агрессию в Украине. Женщина распространяла в Сети манипуляционные сообщения российских медиа о ситуации на фронтах. В некоторых сообщениях она отмечала "неполноценность украинского народа и превозносила "высокую культуру" захватчиков".

Также читайте Сотрудничал с российскими оккупантами в Новой Каховке: коллаборанту из Киева сообщено о подозрении

Житель Коростышева также распространял пророссийскую пропаганду и поддерживал захватническую политику Кремля в соцсети. Кроме того, проводил "агитационную работу" среди своих знакомых: призвал поддерживать РФ не сопротивляться в случае захвата Житомирщины и сотрудничать с будущей оккупационной администрацией государства-агрессора.

Мужчина одного из сел в Бердичевском районе на публику "разъяснял" жителям громады о необходимости всесторонней поддержки "настоящего народного лидера путина" и основных целей "специальной операции РФ" в Украине — "денацификации, дебандеризации и демилитаризации".

"Колаборант отрицал преступления оккупантов и утверждал, что они просто наводят порядки "в нашем государстве", — отметили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли материалы, компьютерную технику и электронные устройства, подтверждающие их противоправную деятельность. Пропагандисты уже уведомлены о подозрении по статье "коллаборационная деятельность".

Как сообщалось, в Новограде-Волынском районе Житомирской области священник одного из храмов УПЦ МП призвал поддержать в войне военнослужащих Российской Федерации. Отмечается, что священник публично отрицал осуществление вооруженной агрессии против Украины, призвал к поддержке решений и действий государства-агрессора России.