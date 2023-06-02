Троицкая родительская суббота в 2023 году: когда, как подготовиться и что запрещено делать

Троицкая суббота – особый день подготовки, который нужен, чтобы духовно очиститься перед Троицей. Что нельзя делать в канун великого церковного праздника?

Троицкая суббота, суббота перед Троицей или Пятидесятницей – названия одного праздника. В христианской традиции всегда приходится на субботу перед Троицей, поэтому каждый год празднуется в разные даты.

Троицкая родительская суббота 2023 года: когда

Для православных христиан Троицкая родительская суббота имеет особое значение. Она помогает очиститься духовно перед Пятидесятницей, подготовиться к принятию Святого Духа. 2023 Троицкая родительская суббота приходится на 3 июня.

Что запрещено делать на Троицкую родительскую субботу

Накануне Троицы верующие соблюдают определенные запреты и ограничения, которые помогают духовно подготовиться к великому празднику. Среди основных:

нужно соблюдать пост и не употреблять в пищу мясные продукты – лучше их заменить овощами, фруктами, злаками;

воздержитесь от развлекательных заведений и других развлечений – не посещайте разнообразные события, театры, концерты, вечеринки, лучше сконцентрироваться на молитвах и духовных размышлениях;

не рекомендуется ругаться, злословить, оскорблять других — лучше избегать каких-либо конфликтных ситуаций, пытаться разрешать какие-либо недоразумения.

Также очень важно в преддверии Троицы посетить церковь, послушать богослужения, помолиться и принять святое причастие.

Старайтесь не заниматься физическими делами, пить алкоголь, заниматься на огороде, вязать и шить, вспоминать плохими словами уже умерших родственников.

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