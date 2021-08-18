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Троих из пяти задержанных крымских татар отправили в СИЗО на два месяца

Автор
Елена Вус
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Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированным.

"Суд" в оккупированном Крыму отправил на два месяца в СИЗО трех из пяти задержанных накануне крымских татар. Меру пресечения еще двум активистам — Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву — выберут в среду, 18 августа.

Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.

"Подконтрольные России так называемые "суды", избрали трем из пяти задержанных крымских татар меры пресечения в виде содержания под стражей", — написала она на странице в Facebook.

Так, Райф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Джеббар Бециров — до 10 октября. Им инкриминируют "организацию деятельности Хизб ут-Тахрир".

Рустам Таиров будет сидеть в СИЗО до 11 октября. Его обвиняют в "участии в организации Хизб ут-Тахрир".

Также Денисова отметила, что обыски в домах крымских татар прошли без присутствия адвокатов и предъявления соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.

Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированным и потребовала их немедленного освобождения, призвав международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить циничные преследования по политическим и религиозным мотивам коренных народов Украины — крымских татар.

Напомним:

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