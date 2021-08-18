Троих из пяти задержанных крымских татар отправили в СИЗО на два месяца

Троих из пяти задержанных крымских татар отправили в СИЗО на два месяца

Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированным.

"Суд" в оккупированном Крыму отправил на два месяца в СИЗО трех из пяти задержанных накануне крымских татар. Меру пресечения еще двум активистам — Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву — выберут в среду, 18 августа.

Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.

"Подконтрольные России так называемые "суды", избрали трем из пяти задержанных крымских татар меры пресечения в виде содержания под стражей", — написала она на странице в Facebook.

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Так, Райф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Джеббар Бециров — до 10 октября. Им инкриминируют "организацию деятельности Хизб ут-Тахрир".

Рустам Таиров будет сидеть в СИЗО до 11 октября. Его обвиняют в "участии в организации Хизб ут-Тахрир".

Также Денисова отметила, что обыски в домах крымских татар прошли без присутствия адвокатов и предъявления соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.

Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированным и потребовала их немедленного освобождения, призвав международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить циничные преследования по политическим и религиозным мотивам коренных народов Украины — крымских татар.

Напомним:

Российские силовики в незаконно аннексированом Крыму утром 17 августа провели сразу пять обысков в домах крымских татар. После обысков их задержали.

После обысков их задержали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных крымских татар. Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.

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