Троих из пяти задержанных крымских татар отправили в СИЗО на два месяца

Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированным.
"Суд" в оккупированном Крыму отправил на два месяца в СИЗО трех из пяти задержанных накануне крымских татар. Меру пресечения еще двум активистам — Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву — выберут в среду, 18 августа.
Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.
"Подконтрольные России так называемые "суды", избрали трем из пяти задержанных крымских татар меры пресечения в виде содержания под стражей", — написала она на странице в Facebook.
Так, Райф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Джеббар Бециров — до 10 октября. Им инкриминируют "организацию деятельности Хизб ут-Тахрир".
Рустам Таиров будет сидеть в СИЗО до 11 октября. Его обвиняют в "участии в организации Хизб ут-Тахрир".
Также Денисова отметила, что обыски в домах крымских татар прошли без присутствия адвокатов и предъявления соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.
Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированным и потребовала их немедленного освобождения, призвав международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы остановить циничные преследования по политическим и религиозным мотивам коренных народов Украины — крымских татар.
Напомним:
- Российские силовики в незаконно аннексированом Крыму утром 17 августа провели сразу пять обысков в домах крымских татар. После обысков их задержали.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных крымских татар. Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.