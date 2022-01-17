Троих львов и тигрицу из Буковины отправили обратно в Африку: как везли животных

Хищники 84 часа провели в клетках.
Из Черновицкой области в Африку на реабилитацию отправили трех львов и тигрицу. Животные четыре сутки были в пути.
Об этом в комментарии "Суспильному" рассказала волонтер благотворительного фонда "Нейтон" Анна Масяч.
Хищников содержали в вольерах в одном из развлекательных заведений Буковины. Их автомобилем завезли в Борисполь, затем на самолете доставили в Стамбул, а оттуда — в Йоханнесбург, что в Южно-Африканской Республике.
По данным волонтерки, хищники 84 часа провели в клетках, однако все прошло удачно.
"При посадке самолета они немного поцарапали себя, впрочем, не травмировались", — говорит Анна Масяч.
В Африке животные будут жить в полусвободных условиях. У них будут небольшие помещения на территории вольеров, куда им будут ставить еду. Хищников не вернут в дикую природу, поскольку они выросли в неволе.
Как отмечает издание, для того чтобы вернуть хищников в Африку волонтерам пришлось почти год собирать необходимые документы. В развлекательном центре, где содержались хищники, говорят, что у них больше не будет диких животных.
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