Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Трех мужчин спасли, а один сгорел: в Николаевской области произошел пожар в доме

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Трех мужчин спасли, а один сгорел: в Николаевской области произошел пожар в доме

ГУ ДСНС у Миколаївській області

Причину возгорания устанавливают.

В городе Снегиревка произошел пожар. Погиб мужчина 1996 года рождения.

Об этом сообщили ГСЧС Николаевской области.

Загорелось на втором этаже двухэтажного жилого дома на ул. Центральной. Во время пожара образовалось плотное задымление, распространившееся по лестнице.

Спасатели вывели на свежий воздух трех человек. Во время разведки в комнате квартиры было обнаружено тело погибшего мужчины.

Пожар на площади 40 квадратных метров был потушен за полчаса. Причину возгорания устанавливают.

В Вышгороде произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе | Новости Украины

В Вышгороде произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе | Новости Украины

Ранее сообщалось, что в Николаеве заживо сгорел мужчина в квартире.

Читайте также:

Следующая публикация