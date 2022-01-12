Трех мужчин спасли, а один сгорел: в Николаевской области произошел пожар в доме

Трех мужчин спасли, а один сгорел: в Николаевской области произошел пожар в доме

Причину возгорания устанавливают.

В городе Снегиревка произошел пожар. Погиб мужчина 1996 года рождения.

Об этом сообщили ГСЧС Николаевской области.

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Загорелось на втором этаже двухэтажного жилого дома на ул. Центральной. Во время пожара образовалось плотное задымление, распространившееся по лестнице.

Спасатели вывели на свежий воздух трех человек. Во время разведки в комнате квартиры было обнаружено тело погибшего мужчины.

Пожар на площади 40 квадратных метров был потушен за полчаса. Причину возгорания устанавливают.

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Ранее сообщалось, что в Николаеве заживо сгорел мужчина в квартире.

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