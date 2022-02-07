Троллейбусы по шесть гривен, маршрутки – по восемь: в Херсоне уже изменились цены на проезд транспортом

Троллейбусы по шесть гривен, маршрутки – по восемь: в Херсоне уже изменились цены на проезд транспортом

Новые тарифы действуют с сегодняшнего дня.

С сегодняшнего дня, 7 февраля, проезд в троллейбусах Херсона подорожал до шести гривен. В маршрутках одна поездка обойдется в восемь гривен.

Об этом говорится на странице Херсонского городского совета Facebook.

Также читайте Стоимость проезда в троллейбусах Херсона подорожает раньше запланированного

7 февраля вступает в силу решение исполкома "Об установке тарифов на услуги городского пассажирского транспорта общего пользования". Тариф на проезд в городских троллейбусах вырастет до 6 гривен за поездку.

Как говорится в сообщении, тарифы на услуги по перевозке на городских автобусных маршрутах общего пользования будут составлять восемь гривен.

Для детей школьного возраста, при наличии и предъявлении водителю маршрутного автобуса ученического билета, на период с 1 сентября по 30 июня цена проезда составит четыре гривны.

Общественное движение "Офис трансформации" презентовало проект "Большой транспортный круг" | Новости Киева

Ранее стало известно, что исполком Херсонского городского совета проголосовал за повышение тарифов на перевозку общественным транспортом. Последний раз плата за проезд в транспорте Херсона повышали в августе 2021 года.

Между тем в Сети херсонцы жалуются, что в городе становится меньше маршруток, а добраться с одного конца города до другого – это настоящее испытание.