Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Тронута до слез": в Тернополе бабушка потеряла свою пенсию, неравнодушные мгновенно собрали для нее деньги

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Тронута до слез": в Тернополе бабушка потеряла свою пенсию, неравнодушные мгновенно собрали для нее деньги

pixabay.com

Бабушка поблагодарила людей за неравнодушие к ее беде.

В Тернополе пожилая женщина потеряла 2200 гривен пенсии. После сообщения в социальных сетях, небезразличные собрали для бабушки средства.

Об этом сообщает издание ternopoliany.te.ua.

Женщина потеряла свою пенсию в размере 2200 гривен сразу после ее получения. После этого она разместила объявление с просьбой вернуть ей деньги. Пенсию бабушке так и не отдали, однако неравнодушные сразу начали сбор средств.

Впоследствии пожилая женщина поблагодарила благотворителей, которые приносили ей деньги и пополняли счета. Она отметила, что люди собрали для нее даже больше, чем она потеряла.

"Я тронута вашей добротой до слез, потому что я обращалась к вам с маленькой надеждой на то, что тот, кто нашел мои деньги, вернет мне их, а он не вернул. Но добрые люди откликнулись на мою беду и помогли мне", — говорится в письме бабушки.

Женщина попросила жителей Тернополя больше не собирать для нее средств, поскольку она получила уже даже больше, чем потеряла.

© Тернополяне
Тернополяне

Читайте также:

Как соцсети помогли 80-летнему дедушке с плохим зрением | Новости Украины

Как соцсети помогли 80-летнему дедушке с плохим зрением | Новости Украины
Следующая публикация