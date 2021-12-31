"Тронута до слез": в Тернополе бабушка потеряла свою пенсию, неравнодушные мгновенно собрали для нее деньги

Бабушка поблагодарила людей за неравнодушие к ее беде.
В Тернополе пожилая женщина потеряла 2200 гривен пенсии. После сообщения в социальных сетях, небезразличные собрали для бабушки средства.
Об этом сообщает издание ternopoliany.te.ua.
Женщина потеряла свою пенсию в размере 2200 гривен сразу после ее получения. После этого она разместила объявление с просьбой вернуть ей деньги. Пенсию бабушке так и не отдали, однако неравнодушные сразу начали сбор средств.
Впоследствии пожилая женщина поблагодарила благотворителей, которые приносили ей деньги и пополняли счета. Она отметила, что люди собрали для нее даже больше, чем она потеряла.
"Я тронута вашей добротой до слез, потому что я обращалась к вам с маленькой надеждой на то, что тот, кто нашел мои деньги, вернет мне их, а он не вернул. Но добрые люди откликнулись на мою беду и помогли мне", — говорится в письме бабушки.
Женщина попросила жителей Тернополя больше не собирать для нее средств, поскольку она получила уже даже больше, чем потеряла.
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