"Тронута до слез": в Тернополе бабушка потеряла свою пенсию, неравнодушные мгновенно собрали для нее деньги

"Тронута до слез": в Тернополе бабушка потеряла свою пенсию, неравнодушные мгновенно собрали для нее деньги

Бабушка поблагодарила людей за неравнодушие к ее беде.

В Тернополе пожилая женщина потеряла 2200 гривен пенсии. После сообщения в социальных сетях, небезразличные собрали для бабушки средства.

Также читайте Ровенские копы помогли доставить в больницу 3-летнего мальчика с судорогами

Об этом сообщает издание ternopoliany.te.ua.

Женщина потеряла свою пенсию в размере 2200 гривен сразу после ее получения. После этого она разместила объявление с просьбой вернуть ей деньги. Пенсию бабушке так и не отдали, однако неравнодушные сразу начали сбор средств.

Впоследствии пожилая женщина поблагодарила благотворителей, которые приносили ей деньги и пополняли счета. Она отметила, что люди собрали для нее даже больше, чем она потеряла.

"Я тронута вашей добротой до слез, потому что я обращалась к вам с маленькой надеждой на то, что тот, кто нашел мои деньги, вернет мне их, а он не вернул. Но добрые люди откликнулись на мою беду и помогли мне", — говорится в письме бабушки.

Женщина попросила жителей Тернополя больше не собирать для нее средств, поскольку она получила уже даже больше, чем потеряла.

Тернополяне

Читайте также: