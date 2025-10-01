Тропический циклон атаковал Одессу: почему подобные аномалии становятся нормой

Последствия непогоды в Одессе / © Владимир Зеленский

Реклама

Последнюю непогоду в Одессе можно сравнить с тропическим циклоном. К тому же, за последнее десятилетие в городе существенно участились экстремальные погодные явления, сопровождающиеся сильными ливнями.

Об этом заявила руководительница отдела взаимодействия со СМИ «Укргидрометцентра» Наталья Птуха, в эфире КИЕВ 24.

Как формировался аномальный циклон?

Наталья Птуха объясняет механизм возникновения такой интенсивной непогоды, подчеркивая ее нетипичность для наших широт:

Реклама

«Этот циклон находился над экваториальным морем, и его блокировало поле высокого давления с севера. Поэтому он не мог сильно двигаться в другие направления. Он, допустим, был стационарно на одном месте. Его атмосферные фронты прокручивались над Одесщиной и, соответственно, приводили к достаточно динамичным осадкам. Специалисты отмечают, что у него уже были определенные черты, более присущие тропическим циклонам».

Эксперт добавляет, что интенсивность осадков усиливается на границе акватории и суши за счет дополнительной влаги от моря и усиления конвективных процессов, что типично для прибрежных городов.

Изменение климата как ключевая причина

Подобные аномалии являются частью глобального тренда и напрямую связаны с изменениями климата, подчеркивает Птуха. Возрастание температуры в акваториях дает дополнительный источник влаги и водозапаса в атмосфере. Эта тенденция отчетливо прослеживается в статистике.

«Начиная с 2015 года, за последнее десятилетие, в Одессе участились случаи таких экстремальных явлений с сильными дождями (когда сумма осадков от 50 до 100 мм за 12 часов и меньше). Их уже зафиксировано 14, а в предыдущие десятилетия они фиксировались по две-три штуки на 10 лет», — отметила Наталья Птуха.

Реклама

Города, расположенные на побережье морей, находятся в зоне повышенного риска более интенсивных осадков. Это касается не только Украины; примеры разрушительной непогоды, поразившей, например, Испанию в прошлом году, подтверждают эту тенденцию.

Трагические последствия

Напомним, за сутки в Одессе выпало 94 мм осадков, что составляет 224% месячной нормы, и причиной этого является не только локальный циклон, но и климатические изменения, усиливающие интенсивность дождей в регионе.

Сильное ненастье в Одессе началось еще утром. К вечеру интенсивные ливни повлекли за собой масштабные последствия: сотни автомобилей оказались в воде, а по городу пришлось частично перекрывать движение транспорта из-за значительных подтоплений.

Эта ситуация привела к трагическим последствиям в городе. Погибли девять человек (по данным пресс-службы ГСЧС Одесщины). Спасатели эвакуировали более 360 человек. Подтоплены многочисленные дома и подвальные помещения.