"Троянская фура": Сеть взорвалась мемами из-за атаки на авиацию РФ

Спецоперация "Паутина": лучшие мемы

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Сегодня, 1 июня, СБУ провела масштабную спецоперацию «Паутина» в России, в результате которой был поражен 41 российский самолет.

Украинский сегмент соцсети «взорвался» множеством мемов по этому поводу. ТСН.ua собрал лучшие из них.

Таким юмором украинцы восприняли информацию, что дроны вылетали прямо из грузовиков.

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В Сети напомнили, что Василий Малюк имеет «любовь» к грузовикам, намекая на спецоперацию на Крымском мосту.

Изображение t.me/gonimems

Украинцы пишут, что аналогов такой операции пока нет в мире.

Конечно, главный герой мемов — глава СБУ Василий Малюк.

Также в Сети уже «нашли» и водителя грузовика.

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Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок.