"Троянский верблюд": украинская разведка провела уникальную спасательную операцию в Судане под носом у "вагнеровцев" (видео)

Спецназначители ГУР провели уникальную спецоперацию в Судане под носом у "вагнеровцев" и уволили более ста украинцев.

Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели спецоперацию "Троянский верблюд" в столице Судана городе Хартум, во время которой эвакуировали украинских граждан, и встретились с "вагнеровцами" и "русским миром".

Об этом говорится в сюжете ТСН неделя.

После того как в Судане началось вооруженное противостояние между разными силовиками структурами за власть в стране, многие иностранцы оказались в центре боевых действий без возможности уехать из страны. Среди них были и украинцы, которые оказались посреди воюющей страны на другом континенте. Большинство наших граждан работало здесь авиационными инженерами, пилотами и бортпроводниками.

"Мы проехали на работу как всегда и через 5 мин началась стрельба и началась со всех сторон. Не было шанса убегать или бежать, мы скрылись в ангаре", — рассказал инженер Максим Лемиш. Уже через несколько минут аэропорт превратился в поле боя. Украинцы прятались в ангаре, в котором они раньше работали. Через некоторое время начали заканчиваться вода и еда, а боевые действия в стране только увеличивали интенсивность.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, бойцы главного управления разведки получили задачу в Африке – вытащить украинцев из охваченной боями столицы Судана. А еще и под самым носом у "вагнеровцев".

ГУР уже имеет удачный опыт подобных спецопераций. Блестяще справились с эвакуацией украинцев из Афганистана, когда в 2021-м его захватили талибы. Тогда ни американцы, ни канадцы не решались выходить за своими гражданами в Кабул. За пределы авиабазы США выбирались только украинские офицеры. Но сейчас было еще труднее.

Проводить операцию в Судане было гораздо труднее, ведь в стране нет защищенной авиабазы США, с которой можно было бы делать рейды для увольнения украинцев. Также была очень ограничена группа людей, непосредственно задействованных в проведении операции.

"Действовала группа спецназа в количестве менее 10 человек, сравнивая со спасательными операциями США, которые задействовали вертолеты, бронетехнику, спецназ. Французов, катарцев, саудитов. У саудитов даже ракетный крейсер стоял возле порта Судана. Мы действовали самостоятельно без бронетехники. тяжелого вооружения, потому что в регионе их у нас просто нет. Все наши силы задействованы на фронте", — рассказал участник операции с позывным Ярема.

При таких минимальных возможностях провести подобную операцию почти нереально, но наша разведка задействовала местные связи, хорошо спланировала план освобождения и ухода и начала операцию, воспользовавшись объявленным перемирием между сторонами.

Миссия осложнялась географическим расположением Хартума. Город в самом центре Судана. Нашим военным нужно было проходить по районам, регулярно переходящим от одной воюющей стороны к другой. Также операцию усложняло отсутствие связи с нашими гражданами.

Войну в Судане зажгла Россия. Сейчас там идет противостояние между регулярной армией во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и так называемым спецназом "Силами скорой поддержки". Этот спецназ насобирал Мухаммад Хамдан Дагало, самый богатый человек Судана и великий "дружок" Пригожина. Вместе с ЧИК Вагнер Дагало захватил крупнейшие рудники золота в Судане и создал колоссальную армию наемников, практически равную по численности с государственной армией Судана.

Вагнеровцы поддерживают «Силы быстрого реагирования». Кремль же дает даже ракеты. В 2022 году – Дагало был в Москве. Поддержал российское вторжение в Украину и привез самолет золотых слитков. Таких самолетов с суданским золотом было еще минимум полтора десятка – насчитали журналисты CNN. Россия ворует суданское золото, пополняет им свои золотовалютные резервы, поэтому очень заинтересована, чтобы и дальше ее НДК контролировали суданское золото.

За полтора месяца до начала боевых действий туда приехал Лавров, он привез какое-то оборудование. Боевики РСФ, теперь воюющие против регулярной армии, проходили обучение в лагерях "вагнеровцев".

ГУР как никто понимал с кем имеет дело, но наши спецназовцы смогли эвакуировать из Судана более ста украинцев, а также граждан Грузии, Канады и Перу. Среди эвакуированных 12 детей. Разглашать детали операции пока запрещено, но по маршруту украинских разведчиков "троянский верблюд", уже воспользовалось много других стран для спасения своих граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты эвакуировали своих дипломатов из Судана. Операцию провели с помощью вертолётов после соответствующего распоряжения американского лидера Джо Байдена.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия приняла решение провести срочную эвакуацию своих граждан из Судана, где начались боевые действия. Всего из страны эвакуируют 300 граждан ФРГ.

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