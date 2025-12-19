- Дата публикации
Тройное ДТП на Львовщине: есть жертвы (фото)
На трассе во Львовской области не разминулись три автомобиля — погиб один из водителей. Также есть пострадавшие.
На трассе в селе Гуменец Щирецкой громады во Львовской области произошло тройное ДТП — погиб водитель легковушки Daewoo Lanos.
Об этом сообщили в ГСЧС.
На дороге произошло столкновение трех автомобилей — Volkswagen Passat, Audi E-tron и Daewoo Lanos.
«В результате ДТП погиб 23-летний водитель Daewoo Lanos, его тело деблокировали спасатели», — говорится в сообщении.
Также травмы получил 26-летний водитель Audi E-tron, которого работники скорой помощи госпитализировали в больницу.
Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители.
