Украина
209
1 мин

Тройное ДТП на Львовщине: есть жертвы (фото)

На трассе во Львовской области не разминулись три автомобиля — погиб один из водителей. Также есть пострадавшие.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте ДТП

На трассе в селе Гуменец Щирецкой громады во Львовской области произошло тройное ДТП — погиб водитель легковушки Daewoo Lanos.

Об этом сообщили в ГСЧС.

На дороге произошло столкновение трех автомобилей — Volkswagen Passat, Audi E-tron и Daewoo Lanos.

На месте аварии

«В результате ДТП погиб 23-летний водитель Daewoo Lanos, его тело деблокировали спасатели», — говорится в сообщении.

Также травмы получил 26-летний водитель Audi E-tron, которого работники скорой помощи госпитализировали в больницу.

Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители.

Напомним, в Киеве на Набережном шоссе произошло смертельное ДТП — погиб водитель. Еще трое пассажиров попали в больницу.

