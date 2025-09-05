- Дата публикации
-
Украина
Тройное ДТП на Прикарпатье: есть погибшие (фото)
На трассе один из водителей столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем.
Сегодня, 5 сентября, в Коломыйском районе произошло ДТП с участием Mercedes, Opel и Mitsubishi. От полученных травм водитель последнего скончался на месте.
Об этом сообщили в полиции.
На трассе Н-10 столкнулись Mitsubishi Lancer и Mercedes Sprinter, которым управлял 26-летний житель Тернопольской области.
«Водитель Mitsubishi, двигаясь в направлении Коломыи, допустил столкновение с ехавшим навстречу Mercedes. От удара Mitsubishi отбросило и автомобиль столкнулся с Opel Vivaro», — отметили в ведомстве.
От полученных травм 40-летний водитель Mitsubishi погиб на месте происшествия. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, на Житомирщине лось устроил смертельное ДТП. Погибла пассажир автомобиля.