Тройное ДТП на Прикарпатье: есть погибшие (фото)

На месте аварии / © Нацполиция Ивано-Франковской области

Сегодня, 5 сентября, в Коломыйском районе произошло ДТП с участием Mercedes, Opel и Mitsubishi. От полученных травм водитель последнего скончался на месте.

Об этом сообщили в полиции.

На трассе Н-10 столкнулись Mitsubishi Lancer и Mercedes Sprinter, которым управлял 26-летний житель Тернопольской области.

На месте аварии

«Водитель Mitsubishi, двигаясь в направлении Коломыи, допустил столкновение с ехавшим навстречу Mercedes. От удара Mitsubishi отбросило и автомобиль столкнулся с Opel Vivaro», — отметили в ведомстве.

От полученных травм 40-летний водитель Mitsubishi погиб на месте происшествия. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

