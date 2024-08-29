Тройное ДТП в Хмельнитчине: есть погибшие

Один из водителей скончался на месте аварии.

Вблизи села Маков Каменец-Подольского района произошло ДТП с участием трех легковушек. В результате столкновения погиб 46-летний водитель Volkswagen, а также пострадали три человека.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

По данным следствия, авария произошла на трассе сообщением Житомир – Черновцы. Около 07:00 столкнулись автомобиль Kia Soul под управлением 74-летнего хмельнитчанина и Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 46-летний водитель. Тогда в последний автомобиль еще врезалась 31-летняя винничанка на Toyota Camry.

От полученных травм водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте происшествия. Его 45-летняя супруга получила телесные повреждения. Травмировались также водитель автомобиля Kia Soul и его 53-летняя пассажирка. Всех травмированных госпитализировали в Дунаевецкую многопрофильную больницу.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, во Львовской области, водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу. Девочка погибла на месте.

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