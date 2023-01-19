Тройное ДТП в Николаевской области: на месте погибли водитель и двое пассажиров легковушки (фото)

Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии.
На 110 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись автомобили "ЗАЗ", "ГАЗ 3302" и грузовик DAF с полуприцепом.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В результате столкновения транспортных средств 67-летний водитель "ЗАЗ" и двое его пассажиров погибли на месте аварии. Другие участники происшествия не травмировались.
Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек".
Устанавливаются все происшествия и причины ДТП.
Напомним, в Одесской области произошло ДТП — погибли 31-летний водитель "ВАЗ" и его две дочери. 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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