Тройное ДТП в Николаевской области: на месте погибли водитель и двое пассажиров легковушки (фото)

На 110 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись автомобили "ЗАЗ", "ГАЗ 3302" и грузовик DAF с полуприцепом.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств 67-летний водитель "ЗАЗ" и двое его пассажиров погибли на месте аварии. Другие участники происшествия не травмировались.

Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек".

Устанавливаются все происшествия и причины ДТП.

Напомним, в Одесской области произошло ДТП — погибли 31-летний водитель "ВАЗ" и его две дочери. 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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