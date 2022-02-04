Тройное ДТП в Одессе: полиция расследует обстоятельства жесткой аварии (фото)

Пострадали водитель одного транспортного средства и двое пассажиров.
В Одессе полицейские расследуют обстоятельства серьезного ДТП, в результате которого столкнулись две легковушки и грузовик.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Происшествие случилось на выезде из города — там 47-летний водитель грузовика DAF не придерживался безопасной дистанции и врезался в остановившийся на светофоре легковой автомобиль Dacia. Уже по инерции легковушка впоследствии влетела в Skoda.
Удар был такой силы, что задняя часть Dacia буквально превратилась в груду металла. Пострадали водитель транспортного средства и двое пассажиров. Сильно деформировалась и Skoda.
“На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Водителя грузовика проверили на содержание алкоголя в крови, медосмотр показал, что он был трезв. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта") УК Украины", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что возле Львова арматура оторвалась от грузовика и влетела в голову женщине.
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