Тройное ДТП в Одессе: полиция расследует обстоятельства жесткой аварии (фото)

Пострадали водитель одного транспортного средства и двое пассажиров.

В Одессе полицейские расследуют обстоятельства серьезного ДТП, в результате которого столкнулись две легковушки и грузовик.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Происшествие случилось на выезде из города — там 47-летний водитель грузовика DAF не придерживался безопасной дистанции и врезался в остановившийся на светофоре легковой автомобиль Dacia. Уже по инерции легковушка впоследствии влетела в Skoda.

Удар был такой силы, что задняя часть Dacia буквально превратилась в груду металла. Пострадали водитель транспортного средства и двое пассажиров. Сильно деформировалась и Skoda.

“На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Водителя грузовика проверили на содержание алкоголя в крови, медосмотр показал, что он был трезв. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта") УК Украины", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что возле Львова арматура оторвалась от грузовика и влетела в голову женщине.

Читайте также: