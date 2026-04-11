Тройное ДТП вблизи Львова: среди травмированных — дети (фото)
На трассе столкнулись Lexus NX 200, Renault Kangoo и Renault Captur.
Во Львовском районе произошло ужасное ДТП — пятеро травмированных, среди которых две девочки.
Об этом сообщили в полиции.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Renault Kangoo столкнулся с автомобилями Lexus NX200 и Renault Captur.
«В результате ДТП водители Renault Kangoo и Lexus NX200, а также пассажирки Lexus NX200, львовянки в возрасте 5, 14 и 41 год, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения», — отметили в ведомстве.
По факту следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
