Тройное ДТП вблизи Львова: среди травмированных — дети (фото)

Во Львовском районе произошло ужасное ДТП — пятеро травмированных, среди которых две девочки.

Об этом сообщили в полиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Renault Kangoo столкнулся с автомобилями Lexus NX200 и Renault Captur.

«В результате ДТП водители Renault Kangoo и Lexus NX200, а также пассажирки Lexus NX200, львовянки в возрасте 5, 14 и 41 год, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения», — отметили в ведомстве.

По факту следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.