Тройное ДТП во Львовской области: один из водителей погиб (фото)

На Львовщине произошло смертельное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей один из водителей погиб, двое других – получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в полиции региона.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Audi A4, 22-летний житель одного из сел Львовского района, совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилями Seat Leon, который двигался во встречном направлении под управлением 25-летнего жителя города Сколе и Chevrolet Lacetti, за рулем которого находился житель поселка Добротвор в возрасте 45 лет.

В результате столкновения водитель Seat от полученных травм скончался на месте ДТП, водители Audi и Chevrolet были травмированы.

Водитель Audi задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, селе Буштыно произошло смертельное ДТП: столкнулись грузовик и микроавтобус.

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