Тройное убийство и свадьба в колонии: что известно о пожизненно заключенной, которая трудоустроилась в Минюст

Женщина получила пожизненное заключение за убийство, которое он совершила вместе со своим сожителем.

В Минюсте рассказали о должностных обязанностях пожизненно заключенной женщины, которая отбывает наказание в Качановской колонии и устроилась на работу в министерство.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Как сообщили в ведомстве, осужденная Екатерина Щука назначена на должность помощника патронатной службы Министра юстиции на условиях трудового договора с 5 августа 2021 года.

Работница должна составлять отчеты о состоянии исполнительской дисциплины, предоставлять предложения по совершенствованию взаимодействия между персоналом пенитенциарной системы и лицами, отбывающих наказание, и улучшения условий их пребывания в местах лишения свободы.

По условиям трудового договора, пожизненно осужденная работает вне помещений Министерства юстиции Украины на территории государственного учреждения "Качановская исправительная колония (№ 54)".

Екатерина Щука (до замужества Костина) получила пожизненный срок за убийство, совершенное в 2007 году в Лутугино Луганской области ней и ее сожителем. Они работали вместе на стройке, где и познакомились и жили.

Однажды они остались ночевать на объекте, сожитель предложил сходить в гости к знакомому, который жил неподалеку. Они пошли, там было застолье. Кроме них было еще три человека. Во время распития спиртных напитков между сожителем Екатерины и присутсвующими возник конфликт, в ходе которого женщина, которая гостила у хозяина дома, схватилась за нож и набросилась на сожителя Екатерины. Та, защищая мужа, ударила нападавшую бутылкой по голове. А дальше началась настоящая резня. Ее кавалер перерезал всем троим жертвам горло. После этого пара подожгла дом вместе с трупами.

По словам Щуки, она взяла на себя двойное убийство, потому что ее сожитель угрожал расправиться с ее родными — говорил, мол, она ранее не судима, то ей много не дадут.

Когда суд в 2010 году приговорил Екатерину к пожизненному, она потеряла сознание. На апелляции изменила показания, утверждала, что оговорила себя, но Верховный суд оставил приговор в силе.

В 2016 году Екатерина стала первой пожизненно заключенной, которая вышла замуж в колонии. На момент свадьбы ей было 33 года, ее мужу Юрию — 27. Она познакомилась с ним благодаря подруге из протестантской церкви.

Впрочем, сегодня пара разошлась, но официально развод супруги не оформили.

Напомним, что женщина, которая отбывает пожизненное наказание в Качановской исправительной колонии устроилась на работу в Министерство юстиции. Она подала заявку и ее выбрали из многих кандидатов.

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