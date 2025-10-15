"Тройное убийство в Сумской области": в полиции прокомментировали информацию, которая распространяется по Сети

Фейк / © ТСН.ua

Полиция прокомментировала информацию о якобы « убийстве трех человек военными в Сумской области» и «удалённом посте». Она не соответствует действительности.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

«Отмечаем: такие сообщения являются полной выдумкой российских пропагандистских ресурсов», — подчеркнули в полиции.

Там подчеркивают:

данные не публиковались на страницах полиции

сообщения не имеют никаких оснований и созданы с целью дискредитации ВСУ и полиции;

враг хочет посеять среди украинцев недоверие к государственным институтам.

В полиции Сумской области просят граждан пользоваться только проверенными источниками и не распространять фейковую информацию. Как известно, это работает «на руку» нашему общему врагу.

«Официальные сообщения размещаются исключительно на страницах полиции и Национальной полиции Украины», — предупредили в ведомстве.

Заметим, что обнародованная информация является фейком, написали и в ЦПИ.

Фейк о «тройном убийстве» в Сумской области

Напомним, украинцев предупредили о ложной информации о выплатах от государства, которая распространяется по Сети. Так, в TikTok активно публикуют видео с «новостью» о постановлении Верховной Рады №4425, предусматривающее помощь через «поддержку» в приложении «Действие». Сумма составляет 24 00 гривен.

В ЦПИ подчеркнули: это фейк. Не переходите по ссылкам в целях вашей же безопасности.