- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 430
- Время на прочтение
- 1 мин
"Тройное убийство в Сумской области": в полиции прокомментировали информацию, которая распространяется по Сети
Правоохранители утверждают, что авторами фейковых сообщений об «убийстве людей военными» в Сумской области является именно Россия.
Полиция прокомментировала информацию о якобы « убийстве трех человек военными в Сумской области» и «удалённом посте». Она не соответствует действительности.
Об этом сообщает полиция Сумской области.
«Отмечаем: такие сообщения являются полной выдумкой российских пропагандистских ресурсов», — подчеркнули в полиции.
Там подчеркивают:
данные не публиковались на страницах полиции
сообщения не имеют никаких оснований и созданы с целью дискредитации ВСУ и полиции;
враг хочет посеять среди украинцев недоверие к государственным институтам.
В полиции Сумской области просят граждан пользоваться только проверенными источниками и не распространять фейковую информацию. Как известно, это работает «на руку» нашему общему врагу.
«Официальные сообщения размещаются исключительно на страницах полиции и Национальной полиции Украины», — предупредили в ведомстве.
Заметим, что обнародованная информация является фейком, написали и в ЦПИ.
Напомним, украинцев предупредили о ложной информации о выплатах от государства, которая распространяется по Сети. Так, в TikTok активно публикуют видео с «новостью» о постановлении Верховной Рады №4425, предусматривающее помощь через «поддержку» в приложении «Действие». Сумма составляет 24 00 гривен.
В ЦПИ подчеркнули: это фейк. Не переходите по ссылкам в целях вашей же безопасности.