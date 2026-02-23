- Дата публикации
Тройной страховой стаж: кто из украинцев может быстрее выйти на пенсию
В Украине отдельные категории граждан имеют право на зачисление страхового стажа в тройном размере, что позволяет быстрее достичь необходимого стажа для назначения пенсии.
В 2026 году в Украине продолжает действовать норма, позволяющая засчитывать страховой стаж в тройном размере для отдельных категорий граждан. Речь идет о депортированных лицах, а также военнослужащих, которые проходили службу непосредственно в районах боевых действий.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Кто имеет право на тройной страховой стаж
Депортированные лица
Право на зачисление стажа в тройном размере имеют граждане, депортированные и работавшие во время пребывания на спецпоселениях. Учитываются периоды трудовой деятельности до 2004 года. Обязательным условием есть наличие документов, подтверждающих факт депортации и выполнения работы в указанный период.
Военнослужащие в районах боевых действий
Тройной стаж также предоставляется военнослужащим, проходившим службу непосредственно в зоне боевых действий. Для применения повышающего коэффициента достаточно не менее одного месяца такой службы, в то же время максимальных ограничений по продолжительности нет.
Как тройной стаж влияет на выход на пенсию
Зачисление страхового стажа в тройном размере позволяет отдельным категориям граждан выйти на пенсию ранее установленного общего возраста.
В частности:
мужчины могут оформить пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа
женщины — с 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа
Эти нормы, в частности, распространяются на участников боевых действий при предоставлении полного пакета документов в Пенсионный фонд Украины.
Для граждан, не имеющих права на льготный или тройной стаж, в 2026 году действуют следующие требования по выходу на пенсию:
в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа
в 63 года — от 23 до 32 лет стажа
в 65 лет — не менее 15 лет стажа
Ранее сообщалось, что период работы до 2004 года может быть исключен из страхового стажа, если нет соответствующей записи в трудовой книжке.