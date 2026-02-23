Тройной страховой стаж: кто из украинцев может быстрее выйти на пенсию

В 2026 году в Украине сохраняется право на тройной учет страхового стажа / © segodnya.ua

Реклама

В 2026 году в Украине продолжает действовать норма, позволяющая засчитывать страховой стаж в тройном размере для отдельных категорий граждан. Речь идет о депортированных лицах, а также военнослужащих, которые проходили службу непосредственно в районах боевых действий.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на тройной страховой стаж

Депортированные лица

Реклама

Право на зачисление стажа в тройном размере имеют граждане, депортированные и работавшие во время пребывания на спецпоселениях. Учитываются периоды трудовой деятельности до 2004 года. Обязательным условием есть наличие документов, подтверждающих факт депортации и выполнения работы в указанный период.

Военнослужащие в районах боевых действий

Тройной стаж также предоставляется военнослужащим, проходившим службу непосредственно в зоне боевых действий. Для применения повышающего коэффициента достаточно не менее одного месяца такой службы, в то же время максимальных ограничений по продолжительности нет.

Как тройной стаж влияет на выход на пенсию

Зачисление страхового стажа в тройном размере позволяет отдельным категориям граждан выйти на пенсию ранее установленного общего возраста.

Реклама

В частности:

мужчины могут оформить пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа

женщины — с 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа

Эти нормы, в частности, распространяются на участников боевых действий при предоставлении полного пакета документов в Пенсионный фонд Украины.

Для граждан, не имеющих права на льготный или тройной стаж, в 2026 году действуют следующие требования по выходу на пенсию:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа

в 63 года — от 23 до 32 лет стажа

в 65 лет — не менее 15 лет стажа

Ранее сообщалось, что период работы до 2004 года может быть исключен из страхового стажа, если нет соответствующей записи в трудовой книжке.