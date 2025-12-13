ТСН в социальных сетях

Труба для оккупантов в Купянске: как бойцы "Ахиллеса" уничтожили потайной маршрут (видео)

Три тонны взрывчатки было использовано для поражения трубы, по которой оккупанты пробирались в Купянск.

Город Купянск освобождают от оккупантов

Город Купянск освобождают от оккупантов / © Getty Images

Российские оккупанты использовали для проникновения в город Купянск на Харьковщине недействующую газовую трубу. Для уничтожения этого маршрута бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» использовали 3 тонны взрывчатки.

Об этом говорится в сообщении этого военного подразделения, которое сопровождает видео на YouTube

Украинские военные отметили, что этот безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы в городе, обходя огневой контроль, был обнаружен в процессе разведки.

«Полк „Ахиллес“ начал системную работу по уничтожению этого маршрута. Три тонны взрывчатки было использовано для поражения трубы. Впоследствии к операции по уничтожению трубы присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

В полку «Ахиллес» отметили, что с апреля по декабрь этого года силами этого подразделения во время боев за Купянск нанесены такие потери противнику:

  • выведено из строя 1877 оккупантов(998 — ликвидировано, 879 — ранены);

  • атаковано 8324 укрытия и 232 взлетные позиции БпЛА противника;

  • уничтожен 61 автомобиль, 611 — поражены;

  • уничтожено 9 единиц бронированной техники, 54 — повреждены;

  • уничтожено 8 артиллерийских систем, 146 — повреждены.

Кроме того, экипажи полка с помощью БпЛА доставили на пехотные позиции Сил обороны 8 тонн гуманитарных грузов с продовольствием, лекарствами, оборудованием, теплой одеждой, генераторами и бензином на позиции смежных подразделений, куда уже не мог доезжать любой транспорт.

Напомним, 12 декабря аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны зачистили Купянск: город перешел под полный контроль ВСУ.

После этого президент Владимир Зеленский записал видеообращение из Купянска.

В подразделении НГУ «Хартия» сообщили, что в Купянске заблокировано более 200 российских военных, оставленных без подкрепления и ресурсов из-за перекрытой логистики.

