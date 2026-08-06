Трубы уже доставили: после жесткого заявления Зеленского власти нашли способ вернуть воду в Марганец

Вода / © pixabay.com

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В Никопольском районе из-за поломки насосной группы магистрального водопровода без централизованного водоснабжения остались Марганецкая и окружающие общины.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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Что известно об аварии водопровода на Никопольщине

Как рассказал глава ОВА, для управления ремонтом сразу создали оперативный штаб во главе с министром инфраструктуры Николаем Калашником. Сам поврежденный водопровод принадлежит региональному офису водных ресурсов, чьи специалисты сейчас и чинят его.

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Он добавил, что областная военная администрация оказывает всестороннее содействие и ищет альтернативные решения для скорейшего восстановления водоснабжения.

«Этот водопровод находится на балансе регионального офиса водных ресурсов, который и производит сейчас там ремонтные работы. Военная администрация Днепропетровской области оказывает всяческую помощь и находит решения, которые могут быть альтернативными, чтобы максимально быстро снабдить людей водой», — отметил Ганжа.

Какие работы выполняют для восстановления водоснабжения

Он добавил, что для восстановления подачи воды реализуется срочный проект по прокладке 250 м новых труб, которые уже доставлены к месту и подготовлены к монтажу.

«Эти работы продолжаются, продолжаются постоянно круглосуточно. Работает семь аварийных коммунальных групп из всех уголков региона, это из Днепра, Кривого Рога, местные. Также помогают бригады Запорожья. В ближайшее время будет обеспечен этот район водой», — подчеркнул начальник ОВА.

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Пока идет ремонт, людям подвозят воду. Как отметил глава ОВА, жители уже обеспечены более 155 тоннами бутилированной питьевой воды. Также ГСЧС привозит техническую воду, а на местах организовали раздачу при поддержке властей, волонтеров и небезразличных граждан. Александр Ганжа добавил, что ситуацию контролирует премьер-министр Сергей Колецкий и выразил уверенность, что проблему скоро разрешат.

Напомним, в Марганце и близлежащих общинах Днепропетровщины уже пятые сутки отсутствует централизованное водоснабжение, а местные жители вынуждены часами стоять в очередях за водой под угрозой ударов вражеских дронов. После этого президент Владимир Зеленский назвал ситуацию «позорной» и пообещал соответствующие увольнения.

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