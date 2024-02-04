Трудная ситуация на Купянском направлении: что хочет враг и есть ли у него шансы – рассказал эксперт

О тяжелой ситуации на Купянском направлении, желающей враг и есть ли у него шансы сообщил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Об этом он заявил во время телемарафона.

"Относительно Купянского – там было сосредоточено к началу этих серьезных наступательных действий большое количество вооруженных сил россиян. Это около 130 тысяч живой силы, где-то около тысячи танков (это треть всех танков, которые есть у россиян, потому что у них чуть менее 3 тысяч на линии фронта), это где-то 850 единиц ствольной артиллерии (это где-то пятая часть всей артиллерии), это где-то 350 реактивных систем залпового огня (это тоже треть всех РСЗО)...", — отметил он.

"И они там делают постоянно так называемые тактические ротации, то есть штурмовые группы... когда понесут потери, они отходят и россияне даже пытаются, чтобы отходящие не пересекались физически с выходящими им на замену...", – добавил эксперт.

"Почему нам там так тяжело держать оборону? Потому что у нас нет возможности на такие частые ротации... поэтому у нас в целом одни и те же люди... Выйти они хотят на реку Оскол и дальше ее форсировать. Это скорее всего может им и удастся, но перейти реку Оскил... правый берег – это горный кряж, там уже построена очень мощная наша фортификация, там достаточное количество нашей артиллерии... уже пристреляло все возможные подходы врага к этой реке, поэтому бои идут тяжелые, но предполагать, что россияне смогут дойти до Купянска или до Купянска-Узлового пока не стоит, потому что для этого им нужно форсировать реку Оскол, а на это (как говорят люди, что там воюют) у них шансов практически нет", – резюмировал Алексей Гетьман.

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Ранее военный ВСУ рассказал о ситуации на Купянском направлении.

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