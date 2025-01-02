Трудная ситуация сложилась в Нововасиловке южнее Покровска — Deep State

Тактическая обстановка на уровне хаоса – убеждают аналитики.
В течение 30, 31 декабря и 1 января россияне проводят активные штурмовые действия в село Нововасиловку с юга и востока.
Об этом пишет Deep State.
В основном силами пехоты, иногда при поддержке ББМ и ЛАО.
"Ситуация такова, что враг есть во всех уголках села, так же как и СП Сил Обороны. Фактически в одном доме наши, а в соседних может быть враг. Тактическая обстановка на уровне хаоса, но преимущество врага в живой силе может стать решающим фактором, к сожалению", — говорится в сообщении.
Журналистка предупредила, что Украину вскоре ждет "большая битва за Покровск".
Ранее бывший главком ВСУ Муженко объяснил, какие планы у России в отношении Покровска.
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