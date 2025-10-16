ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1303
Время на прочтение
2 мин

Тяжелая зима: какие регионы могут оказаться без света и сколько часов в сутки будут давать электричество

В “УП” предупреждают, что эта зима для украинцев может пройти в режиме 2 часа со светом, 4 — без.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
График 4х2: энергетики прогнозируют тяжелую зиму и длительные отключения

График 4×2: энергетики прогнозируют самую тяжелую зиму и длительные отключения

Этой зимой украинцев может ожидать значительный дефицит электроэнергии и длительные отключения зимой: 4 часа без света, два — со светом.

Об этом говорится в статье «Украинской правды» со ссылкой на источники в энергоотрасли.

«Эта зима точно будет дефицитной. Уже сегодня аварийные отключения действуют почти по всей стране. Скорее всего, зимой нас ожидает сценарий „4×2“: четыре часа без света, два — со светом», — прогнозирует представитель одной из государственных энергетических компаний.

По его словам, за одну-две массированные атаки Россия способна разрушить больший объем генерации, чем Украина может восстановить за все лето.

В статье предупреждают: самая сложная ситуация со светом ожидается в прифронтовых и приграничных регионах. В первую очередь это касается Черниговщины и Сумщины, инфраструктуру которых уже активно «выносят» оккупанты. Также под угрозой Харьковщина, Запорожье, Днепропетровщина, Николаевщина, Одесчина, Херсонщина.

Собеседник издания объясняет: главная причина, почему у РФ есть успехи в ударах по энергетике — ограниченная эффективность ПВО. При массированных атаках даже самые современные системы не могут перехватить все ракеты и дроны. Зато даже одно, но точное попадание способно вывести из строя энергоблок или подстанцию на несколько недель.

«Если на один объект летит 30–50 дронов и ракет, даже самые мощные системы не способны перехватить все. А для вывода энергоблока электростанции из строя достаточно одного точного попадания. Что касается подстанций, то технически последствия обстрела можно ликвидировать за две-три недели, но это не спасает, если нет генерации», — объясняет он.

Напомним, что сегодня вечером, 16 октября, во всех без исключения регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Дата публикации
Количество просмотров
1303
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie