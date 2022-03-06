Труднее всего — в Тростянце и Ахтырке: какая ситуация сейчас на Сумщине

Труднее всего — в Тростянце и Ахтырке: какая ситуация сейчас на Сумщине

Однако тероборона Сумщины продолжает добывать трофеи в виде оружия и тяжелой техники. Сумская область продолжает удерживать оборону.

В Сумской области наиболее сложная ситуация в Тростянце, который захватили оккупанты, и Ахтырке. Там, как и в Мариуполе, люди нуждаются в гуманитарном коридоре. И несмотря на все Сумская область не сдается врагу.

Об этом говорилось в эфире телемарафона Ua вместе.

За прошедшие сутки область претерпела вражеские авиаудары. Гул самолетов, а затем мощные взрывы несколько раз содрогались в областном центре. Под вражеским прицелом оказывались объекты коммунальной инфраструктуры. Повреждена котельная, которая отапливает значительную часть Сум.

В Ахтырке начали хоронить воинов, погибших во время бомбежки воинской части. Вражеские удары с воздуха не прекращаются. Мэр Ахтырки Павел Кузьменко рассказал, что в городе пытаются возобновить электроснабжение на всех улицах. В центре города электроснабжение уже есть.

"Тепла ждать не приходится, ведь ТЭС разбомбили. В городе созданы группы, помогающие населению", — сообщил Кузьменко.

В Тростянке оккупанты грабят магазины, занимаются мародерством по домам местных, пьют. За жилыми домами захватчики хоронят "грады" и САУ, из которых готовят по Ахтырке. Люди боятся выходить на улицу, чтобы не стать случайными жертвами кафиров. Город оцеплен и остается на грани гуманитарной катастрофы.

Без света, воды и связи уже третьи сутки держится Лебедин.

Однако тероборона Сумщины продолжает добывать трофеи в виде оружия и тяжелой техники. Сумская область продолжает удерживать оборону.

Ранее сообщалось, что российские военные грабят и стреляют по гражданским автомобилем, пытающимся выехать из Сум. Также сообщалось, что в Сумской области оккпанты сделали "живой щит" из селян для "охраны" зенитки С-300.