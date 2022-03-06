Труднее всего — в Тростянце и Ахтырке: какая ситуация сейчас на Сумщине

Однако тероборона Сумщины продолжает добывать трофеи в виде оружия и тяжелой техники. Сумская область продолжает удерживать оборону.
В Сумской области наиболее сложная ситуация в Тростянце, который захватили оккупанты, и Ахтырке. Там, как и в Мариуполе, люди нуждаются в гуманитарном коридоре. И несмотря на все Сумская область не сдается врагу.
Об этом говорилось в эфире телемарафона Ua вместе.
За прошедшие сутки область претерпела вражеские авиаудары. Гул самолетов, а затем мощные взрывы несколько раз содрогались в областном центре. Под вражеским прицелом оказывались объекты коммунальной инфраструктуры. Повреждена котельная, которая отапливает значительную часть Сум.
В Ахтырке начали хоронить воинов, погибших во время бомбежки воинской части. Вражеские удары с воздуха не прекращаются. Мэр Ахтырки Павел Кузьменко рассказал, что в городе пытаются возобновить электроснабжение на всех улицах. В центре города электроснабжение уже есть.
"Тепла ждать не приходится, ведь ТЭС разбомбили. В городе созданы группы, помогающие населению", — сообщил Кузьменко.
В Тростянке оккупанты грабят магазины, занимаются мародерством по домам местных, пьют. За жилыми домами захватчики хоронят "грады" и САУ, из которых готовят по Ахтырке. Люди боятся выходить на улицу, чтобы не стать случайными жертвами кафиров. Город оцеплен и остается на грани гуманитарной катастрофы.
Без света, воды и связи уже третьи сутки держится Лебедин.
Однако тероборона Сумщины продолжает добывать трофеи в виде оружия и тяжелой техники. Сумская область продолжает удерживать оборону.
Ранее сообщалось, что российские военные грабят и стреляют по гражданским автомобилем, пытающимся выехать из Сум. Также сообщалось, что в Сумской области оккпанты сделали "живой щит" из селян для "охраны" зенитки С-300.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 10 000 человек,
- танков ‒ 269 ед,
- боевых бронированных машин – 945 ед,
- артиллерийских систем – 105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 19 ед,
- самолетов – 39 ед (уточняется),
- вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 409 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.