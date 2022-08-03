"Трудно удерживать позиции при таких условиях": военный эксперт о боях в Авдеевке и Песках

Одни из самых горячих направлений – Пески и Авдеевка.

Об этом в эфире Телемарафона рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Россия на этом направлении использовала свое преимущество в артиллерии. Они подвергают беспощадным обстрелам позиции находящихся там украинских военных. Это конечно проблема для нас, и непосредственно трудно удерживать позиции при таких условиях, но наши бойцы продолжают это делать. Авдеевка и Пески — это одни из самых крепких и укрепленных еще с 2014-го года, но сейчас российские войска достаточно активно туда перебросили артиллерию, силы и средства и продолжают наносить удары., – рассказал Мусиенко.

Напомним, что российские оккупационные войска, вероятно, решили атаковать Авдеевку в лоб с территории оккупированной Донецкой области. Аналитики американского Института изучения войны считают, что захватчики не будут ждать, пока украинские силы отойдут со своих подготовленных оборонительных позиций в результате российских операций по охвату северо-восточнее населенного пункта.

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