Трудности перевода: Игнат объяснил ситуацию по 24 самолетам для Украины

Украина определилась с тем, что Воздушным силам ВСУ нужно переходить на образцы западной техники, поэтому речь может идти о снабжении самолетов определенными подразделениями, как это происходит с другими типами вооружения.

Информация о получении Украиной от партнеров 24 истребителей нуждается в объяснении и уточнении, так как была неверно переведена в интервью представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната испанскому журналисту.

Об этом Юрий Игнат рассказал во время украинского телемарафона.

"Сейчас в нашем информационном пространстве распространяется информация о передаче Украине 24 самолетов... Вчера общались с испанским журналистом с переводчиком. Вот вам классические сложности перевода. Я говорил на украинском, перевод был на английский для испанского журналиста и вот он издал материал. Вышло, что я заявил, будто "Украина хочет получить 24 истребителя F-16". Не было никаких заявлений. Такие вещи очень негативно влияют. Информация очень чувствительна и партнеры этого не любят", — сказал Игнат

Спикер также дал объяснение ситуации и заявил, что речь идет о позиции Украины, касающейся перехода на образцы западной техники. Информацию относительно конкретного количества самолетов Игнат опроверг.

"Понятно, что нам не дадут сразу бригаду или несколько. Речь будет идти о снабжении определенными подразделениями, сначала как это делается с другими типами вооружения. Такой же процесс тоже будет проходить поэтапно. Поэтому сначала речь может идти о двух эскадрилиях, а одна это 12 самолетов". ", — сказал спикер.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат информировал, что Украина хочет получить именно истребители F-16, потому что они многофункциональны.

Он объяснял, что истребители F-16 способны наносить удары по наземным целям разными типами оружия, а также могут стать частью ПВО, чтобы защитить небо над Украиной.

Пока у президента США Джо Байдена обсуждают возможность поставки Украине истребителей F-16.

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