"Трудные бои": российские военные в Курской области бросают колонны на штурм — СНБО

По состоянию на 12 октября текущего года в Курской области РФ продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"На Курщине продолжаются активные бои. После того, как Силы обороны частично вернули позиции, куда влезли россияне, они начали снова посылать колонны на штурм. Война там динамичная, маневры происходят, характерные для лесистой местности, очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-то выводах как окончательных. Трудные бои, постоянно ситуация меняется", — рассказал он.

Коваленко отметил, что российские военкоры на фоне неудач российской армии "стараются эту тему засушить".

Напомним, военный эксперт Олег Жданов назвал серьезную ошибку, допущенную Украиной в Курской области.

Читайте также: