Трудные времена, женщина, которая спасет, и победа: что прочили Украине прорицатели и астрологи в 2024 году

Астрологи, экстрасенсы и мольфары в Украине прогнозировали, что 2024 год должен быть решающим для страны, в частности в контексте завершения войны. Таролог Яна Пасынкова предсказала "историческую неделю", которая может ознаменовать конец конфликта, отметив, что необходимые ресурсы для этого уже обсуждаются.

Многие экстрасенсы прогнозировали то, что война может закончиться после выборов в США. В частности, они утверждали, что Украина восстановит свои территории, а победа будет за украинским народом.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Трудные времена для Украины

Старец Игнатий прогнозировал сложное время для украинцев в июле и августе 2024 года. По его словам, именно тогда РФ совершит массированные атаки на Украину. Июль станет самым сложным месяцем для нашей энергетической системы, но с августа начнется улучшение ситуации.

Как видим, 8 июля россияне атаковали днем Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Повреждены более 50 гражданских объектов по всей стране – жилые дома, бизнес-центры, трансформаторные подстанции, медцентр и детская больница "Охматдет".

Об опасности в апреле и сентябре говорила Яна Пасынкова.

Отметим, что начиная с 30 августа, Россия не прекращает массированные обстрелы Украины. Сначала оккупационная армия терроризировала Харьков, Сумы, Днепр, Киев, Запорожье, 4 сентября мощно ударила по Львову и Кривому Рогу, а накануне атаковала Полтаву, убив более полусотни человек двумя ударами.

Украину спасет женщина

Ясновидец Андрей Дуйко предполагал, что когда президентом США станет Камала Харрис, война в Украине очень быстро закончится, в том числе на очень выгодных условиях для страны.

Это же утверждал известный астролог Влад Росс, который говорил, что именно женщина, которая станет новым президентом США, спасет Украину.

Однако как видим, эти прогнозы не оправдались и новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки стал Дональд Трамп.

Похожий прогноз делала и победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова. Он касался Украины. Она отмечала, что именно женщина, которая придет к власти, прекратит войну. Она добавила, что Украина может подписать соглашение с США о полезных ископаемых на нашей территории.

"Будет смена власти и придет женщина. Она немного наведет порядок, если не в мире, то в Украине точно", – сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

Прогнозы на 2024 год

Таролог Яна Пасынкова в августе прогнозировала, что для Украины наступит "историческая" неделя, которая будет решающей во многих аспектах.

"Что-то уже произошло. Есть всегда но. Но чтобы неделя действительно стала исторической, нужны ресурсы обещанного. Я думаю, что что-то уже подписано, что-то проговорено. И это касается окончания войны. Но ресурсы еще не предоставлены. Или люди еще сказали ок и подписали – они еще ничего не сделали. Теперь должны быть конкретные вливания. И действительно что-то к нам идет. И до конца месяца мы узнаем, как будет идти война и чего ожидать", – сказала она.

В начале осени астролог Алакх Ниранжан прогнозировал, что сентябрь-октябрь 2024 года будут тяжелыми для Украины месяцами, однако они могут стать и решающими в войне.

Ранее астролог рассказывал, что с середины весны 2024 года начнется удачное время для успешных действий. С мая станет возможным начало успешного наступления ВСУ. Также он отметил, что возможные переговоры о прекращении войны будут летом, а боевые действия завершатся в сентябре.

Однако он отмечал, что даже после окончания войны две области определенное время будут в составе России. Об этом отмечала также Яна Пасынкова. По ее предсказаниям, два региона не вернутся в состав нашего государства.

88-летняя мольфарка Мария Цвылиныв, проживающая в Карпатах, также прогнозировала, что Украина победит в войне уже в этом году. Это будет конец весны – начало лета. Она считала, что Крым вернется в Украину и никаких территорий Россия не заберет.

Провидица из Прикарпатья София Семьянишин также предсказывала неожиданную победу Украины весной 2024 года. К тому же она отмечала, что истечет время и для российского диктатора Владимира Путина.

Об окончании войны в 2024 году говорил и журналист Дмитрий Гордон. Он заявлял, что война в Украине закончится в 2024 году, а Крым деоккупируют в ближайшие пять месяцев (начиная с июня).

В частности, в декабре Гордон не отказывался от своих предсказаний и заявлял, что до конца 2024 года ВСУ выйдут на рубежи, фиксированные перед полномасштабным вторжением России.

Проводница в Высшие измерения Ая также считала, что война в Украине закончится в 2024 году. Она отмечала, что об этом свидетельствует множество знаков. Проводница в Высшие измерения отметила, что диктатора Путина "в следующем году не будет на Красной площади во время празднования 9 мая".

Влад Росс отметил, что Украина в 2024 году, вероятно, сможет вернуть Крым и после этого может закончиться война. Он также убежден, что до конца 2024 года наши Силы обороны освободят оккупированный Россией Крым, а в июне этого года у Украины много шансов уничтожить навсегда Крымский мост.

Шаманка Сейраш считает, что переговоры об окончании войны в Украине могут начаться уже в конце 2024 года. В частности, это должно произойти после выборов в США.

Новые прогнозы окончания войны в Украине

Летом-осенью 2025 года Украина одержит победу в войне. Такой прогноз озвучил старец Игнатий.

То же, ссылаясь на собственные исследования, прогнозирует и астролог Влад Росс. Он отметил, что война может закончиться в 2025 году. Знаток планет и звезд считает, что зимой возможны решающие изменения на фронте.

В ближайшее время на фронте сложится жесткая и сложная ситуация, "олимпийского перемирия" не будет, но после 24 февраля 2025 года ситуация для Украины может существенно улучшиться. Кроме этого, именно после 24 февраля 2025 года Украину может ожидать победа в войне.

Похожий прогноз сделал астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян. По его словам, скорее всего, война закончится в 2026-2027 годах. Война может продолжаться еще до 2027 года, и это будет крайней датой окончания боевых действий.

Астролог Полина Павлова также прогнозировала, что война в Украине может закончиться к 2026 году. Она считает, что этот период будет оптимистичным, но некоторые украинцы могут быть разочарованы. Астролог отметила, что окончание войны придаст украинцам оптимизма и многие вернутся домой.

Индийский астролог Кушал Кумар, которого назвали "Нострадамусом", предусмотрел завершение войны в пределах с мая по октябрь 2025 года.

Кроме индийского, украинский "Нострадамус" Андрей Дуйко предусмотрел, что в 2025 году Украина может заключить мирный договор.

"Неважно, как заключат мирный договор. Но это произойдет. Потому что после того, как остановится конфликт, у большого количества слушавших пропаганду людей (россиян – ред.) останутся вопросы к своему лидеру. Запомните слово "новичок", мы его очень очень долго будем слышать в следующем году. Но о чем идет речь, не могу говорить", – отметил Андрей Дуйко.

Азербайджанский экстрасенс Сабухи Иманов считает, что 2025 год будет победным для Украины, а война закончится в 2026 году.

Таролог Ирина Тарот считает, что у Украины есть шанс "достойно выйти из этой войны", однако в ближайшее время мира не будет.

Украинский астролог Дмитрий Уранус отметил, что в период с марта по апрель 2025 года будут события, которые приведут нас к будущему миру.

Также он отметил, что говоря о мире или окончании войны, он не предусматривает возвращения Украиной всех оккупированных территорий в ближайшее время – этот процесс будет длительным.

Владимир Бадиян считает, что война в Украине может продолжаться еще до 2027 года. По его мнению, это крайняя дата окончания боевых действий.

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