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- Украина
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"Трудный был удар": Зеленский эмоционально прокомментировал смертельную атаку по Киеву и области
Президент подчеркнул, что задержки с передачей таких систем или недостаточная готовность партнеров помогать Украине напрямую влияют на количество жертв и масштаб разрушений.
Ночью против 5 августа армия России нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области. Более 40 человек получили травмы, а 17 погибли. Перехватчики баллистики могли бы сохранить жизнь этих людей.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Тяжел был удар: 24 баллистических ракеты, четыре „Циркона/Ониксы“ и еще 115 дронов, значительная часть из них реактивны», — подчеркнул глава государства.
По его словам, основной целью ночной атаки стали складские помещения гражданских предприятий, инфраструктура и железнодорожная станция. Президент отметил, что РФ ударила непричастные к войне объекты — пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика.
«Перехватчики баллистики — то, что могло бы сохранить жизнь погибших сегодня. Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным жертвам и разрушениям», — заявил украинский лидер.
По его словам, партнеры, пока не готовые активнее помогать с поставками перехватчиков, могут сделать другой важный шаг — усилить санкции против России. Ведь значительная часть производства баллистики Москвы до сих пор не под санкциями.
Атака на Киев и область
Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и БпЛА. В нескольких районах столицы произошли попадания, после которых возникли масштабные пожары и разрушения. В столице по меньшей мере один человек погиб, а около 30 — травмированы.
Массированную атаку потерпела и Киевская область, где из-за удара погибли 14 человек. Больше всего жертв в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе — четверо погибших, а в Фастовском — один.