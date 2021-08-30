"Трудотерапия", синяки и закрытые комнаты: результаты проверки гериатрического пансионата в Коломые

Людей запирали в комнатах и привлекали к работам в подсобном хозяйстве.
В гериатрическом пансионате Коломые на Прикарпатье обнаружили нарушения прав людей, которые там проживают.
Об этом информирует пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Так, во время мониторинга было установлено, что в одной из комнат, двери которой извне закрыт на ключ, находилось трое подопечных. По словам руководства заведения, их закрывают из-за нарушения режима.
Также обнаружено закрытую в карантинной комнате подопечную с психическим заболеванием. В то же время записи врача по применению изоляции отсутствуют.
Подопечных пансионата привлекали к работам в подсобном хозяйстве. Однако персонал не ведет никакой документации по организации мероприятий по трудотерапии.
В нескольких лиц обнаружили признаки травм, однако в их медицинской документации не было никаких записей о травме.
В санитарных и туалетных комнатах отсутствуют поручни и специальные приспособления для маломобильных лиц, не обеспечена приватность.
Напомним, что в Кривом Роге загорелся дом престарелых.