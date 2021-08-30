"Трудотерапия", синяки и закрытые комнаты: результаты проверки гериатрического пансионата в Коломые

"Трудотерапия", синяки и закрытые комнаты: результаты проверки гериатрического пансионата в Коломые

Людей запирали в комнатах и привлекали к работам в подсобном хозяйстве.

В гериатрическом пансионате Коломые на Прикарпатье обнаружили нарушения прав людей, которые там проживают.

Об этом информирует пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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Так, во время мониторинга было установлено, что в одной из комнат, двери которой извне закрыт на ключ, находилось трое подопечных. По словам руководства заведения, их закрывают из-за нарушения режима.

Также обнаружено закрытую в карантинной комнате подопечную с психическим заболеванием. В то же время записи врача по применению изоляции отсутствуют.

Подопечных пансионата привлекали к работам в подсобном хозяйстве. Однако персонал не ведет никакой документации по организации мероприятий по трудотерапии.

В нескольких лиц обнаружили признаки травм, однако в их медицинской документации не было никаких записей о травме.

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В санитарных и туалетных комнатах отсутствуют поручни и специальные приспособления для маломобильных лиц, не обеспечена приватность.

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