Трудоустройство молодежи и других уязвимых слоев населения: важная информация

В Украине хотят стимулировать трудоустройство молодежи и других уязвимых слоев населения. Что об этом известно – читайте в материале ТСН.ua.

В законопроекте №6067, за которого проголосовало 238 народных депутатов, описаны компенсации для работодателей, которые трудоустроят некоторые категории граждан Украины.

Согласно этому документу предусмотрено стимулирование трудоустройства уязвимых слоев населения, в частности:

молодежь (особенно на первое место работы);

лица, которые через пять лет достигнут пенсионного возраста;

участники боевых действий;

одинокие родители и родители детей с инвалидностью;

лица с инвалидностью;

долгосрочные безработные и т.д.

Поощрение трудоустройства таких граждан для работодателей таково: компенсация ЕСВ или части зарплаты. Выплаты будут производиться Фондом по безработице.

Также в законопроекте предусмотрены изменения подходов к помощи безработным в поиске места работы. В частности, авторы законопроекта предлагают использовать европейский метод выплат по безработице, основанный на страховых принципах. То есть, чем больше у человека страховой стаж, тем дольше ему будут выплачивать пособие по безработице и тем больше будет размер выплат.

Также больше безработных будут привлекаться к общественным работам по восстановлению страны. При этом доход будет выше размера пособия по безработице.