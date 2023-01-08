Трудоустройство – не только доход, но и личное развитие: Верещук призвала переселенцев устраиваться на работу

Трудоустраиваться на новом месте, не полагаться на помощь, не ждать возвращения на старое место работы.
Трудоустройство ВПЛ – это не только доход, но и личное развитие, что тоже важно.
Об этом в эфире единственного новоиспеченного марафона заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
По ее словам, среди внутренне перемещенных лиц немало активных граждан, которые после переезда не стали рассчитывать только на помощь от государства, а устроились на работу и хорошо чувствуют себя на новом месте.
Многие готовы остаться в тех общинах, куда переехали. В первую очередь это результат успешной интеграции и свидетельства того, что трудолюбие украинцев всегда пригодилось в самых сложных условиях. Да есть и сегодня.
«Для трудоустройства ВПЛ нужна инициатива двух сторон – тех, кому нужна работа и тех, кто ее предоставляет. Поэтому я апеллирую к обоим. Работодателей призываю идти навстречу переселенцам и активнее давать им работу. Переселенцев призываю не ждать, активнее трудоустраиваться и улучшать свою жизнь», – резюмировала чиновник.
Переселенцы в Украине
Например, у переселенцев во Львове не было работы и начали бизнес — открыли пиццерию.
Также переселенцев приглашают жить в Черкасскую область, чтобы возродить села.
К тому же в западных областях ждут вторую волну переселенцев с прифронтовых территорий. Стало известно, как готовятся принимать украинцев.
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