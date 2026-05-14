Трудовая книжка потеряна или уничтожена из-за войны: что делать

Согласно законодательству Украины трудовая книжка не является единственным доказательством трудового стажа. Если человек потерял трудовую книжку, он должен немедленно обратиться с заявлением к работодателю по последнему месту работы. После этого ей выдадут новый документ с записью «Дубликат».

Итак, если вы потеряли трудовую книжку, то вам нужно сделать четыре шага для ее обновления:

немедленно сообщите об утрате трудовой книжки работодателя по последнему месту работы

получите у работодателя или уполномоченного лица предприятия Дубликат. На это предусмотрено не более 15 дней со дня подачи заявления

соберите документы, подтверждающие стаж работы на соответствующих предприятиях

заполните новую трудовую книжку имеющейся информацией о работе

Какие документы подтверждают стаж вместо трудовой книги

К альтернативным доказательствам относятся:

справки с предприятий, учреждений, организаций

архивные справки

приказы о принятии и увольнении

личные счета, ведомости начисления заработной платы

трудовые договоры

справки из Пенсионного фонда Украины

сведения из Реестра застрахованных лиц (форма ОК-5, ОК-7)

военные документы (для периодов службы)

судебные решения

Даже если предприятие ликвидировано или находится на оккупированной территории, это не лишает личности права подтвердить стаж.

Куда обращаться в случае утери трудовой книги

Согласно приказу №58, если человек потерял трудовую книжку, он должен немедленно обратиться с заявлением к работодателю по последнему месту работы. После этого ей выдадут новый документ с записью «Дубликат».

Что понадобится для восстановления трудовой книги

Если человек, потерявший трудовую книжку, имел только одно место работы, достаточно написать там заявление. Если же было несколько фирм, это уже сложнее. Следует обратиться за справкой из предыдущих мест работы.

Напомним, в Украине переходный период для оцифровки трудовых книжек длится до 10 июня 2026 года. В то же время Пенсионный фонд отмечает, что за несвоевременное предоставление электронных копий штрафов или других санкций не предусмотрено, а страховой стаж не исчезнет.

