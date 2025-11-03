Трудовая миграция в Украину набирает обороты: кто и зачем приезжает сюда работать

Трудовые мигранты

В Украину, невзирая на активные боевые действия, уже начали прибывать трудовые мигранты из-за границы, в частности, из Бангладеш, что свидетельствует об остром дефиците рабочей силы на внутреннем рынке. Нехватка кадров заставляет предприятия заполнять вакансии иностранцами.

Об этом заявил эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире «День.LIVE».

«Для гражданских специальностей вопрос безопасности является большим барьером, поэтому говорить о достаточно большом объеме мигрантов вряд ли нужно, хотя единичные случаи уже впечатляют: приехавший к нам житель Колумбии получает в Украине денег больше, чем украинский экономист», — отметил Пендзин.

Эксперт привел конкретный пример уже происходящей миграции:

«Мы уже сегодня имеем на Закарпатье пример работающего деревообрабатывающего предприятия, где работают до 150 человек из Бангладеш. Это показывает, что в условиях очень жесткого дефицита кадров, прежде всего низкоквалифицированных, будет однозначно формироваться запрос на иностранных граждан, трудовых мигрантов».

Пендзин предупредил, что хотя привлечение иностранной рабочей силы является положительным моментом для заполнения вакантных должностей, оно несет с собой и определенные риски.

«К сожалению, нужно совершенно четко понимать, что эта вся трудовая миграция несет за собой не только положительный момент, но и негатив бытового уровня. Чтобы далеко не ходить, давайте посмотрим, что делается сегодня в Европейском Союзе, почему они так очень болезненно относятся к миграционному процессу», — подытожил экономист.

Напомним, восстановление Украины после войны может столкнуться не столько с нехваткой денег, сколько с дефицитом рабочих рук. По оценкам НБУ, до конца 2025 года из страны уедут около 200 тысяч человек, а в 2026-м — еще столько же. Таким образом, за два года Украина может потерять около 400 тысяч граждан.

К сожалению, Украине не обойтись без привлечения трудовых мигрантов для восстановления страны после войны. Эксперты отмечают, что этого не избежать, но нужно взвешенно подходить к вопросу привлечения трудовой силы из-за границы.

Ранее ТСН.ua рассказал, насколько сократилось население Украины из-за войны.