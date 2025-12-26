Трудовой стаж в Украине: как считают и что в него входит

Ежегодно в Украине растет количество лет страхового стажа для того, чтобы выйти на пенсию по возрасту / © Getty Images

Реклама

До 2004 года в Украине насчитывался трудовой стаж, а после этого — страховой.

Страховой стаж — один из ключевых факторов, влияющих на право человека на пенсионное обеспечение, социальные выплаты и другие льготы. Поэтому перед работодателями и работниками встает ряд вопросов, касающихся его урегулирования.

Трудовой стаж, полученный до 1 января 2004 года, автоматически приравнивается к страховому стажу, напомнили в ПФУ.

Реклама

Входящий в трудовой стаж

Военная служба

Период прохождения военной службы до 01.01.2004 засчитывается из военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений. После 01.01.2004 засчитывается по данным персонифицированного учета.

Обучение в высших учебных заведениях

До 01.01.2004 засчитывается только период на дневной форме обучения и подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, изданными на основании архивных данных и содержащих сведения о периоде обучения. После 01.01.2004 зачисляются только при добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Реклама

Период получения пособия по безработице

До 01.01.2004 засчитывается по записям в трудовой книжке, внесенным органом государственной службы занятости, или на основании справки службы занятости о периоде получения пособия по безработице.

Работа заключенных

До 01.01.2004 засчитывается при выплате страховых взносов. После 01.01.2004 засчитывается по данным персонифицированного учета исходя из суммы уплаченных взносов.

Реклама

Работа по договору ЦПХ

До 01.01.2004 засчитывается на основании справки органов внутренних дел и справки об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд. После 01.01.2004 засчитывается по данным персонифицированного учета исходя из суммы уплаченных взносов

Предпринимательство

До 01.01.2004 засчитывается на основании справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов.

Реклама

Раньше мы писали о том, как купить стаж для пенсии. Больше об этом читайте в новости.