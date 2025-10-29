Труханов и ряд чиновников Одесского горсовета получили подозрения: полиция раскрыла детали

Труханов и ряд чиновников Одесского горсовета получили подозрения

Эксглава Одессы Геннадий Труханов и ряд чиновников Одесского горсовета получили подозрения. Им грозит до 8 лет за решеткой.

Об этом сообщили в полиции Одессы.

Кто получил подозрения

Как отмечают правоохранители, в результате обильных дождей, накрывших город 30 сентября, погибли девять человек. Среди них – семья с ребенком, проживавшая на цокольном этаже дома. Там в считанные минуты вода достигла критического уровня, не оставив возможности для спасения. Система водоотвода Одессы оказалась неподготовленной к стихии.

По факту служебной халатности девять фигурантов сообщено о подозрении. Среди фигурантов бывший мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Фигурантам грозит до восьми лет заключения.

Ранее Зеленский прокомментировал свое решение по лишению Труханова гражданства Украины.

«Сколько там паспортов, какие настоящие, поддельные, кто это делает — меня, честно говоря, не интересует. Есть ли стопроцентный факт, что он гражданин России? Мне СБУ и пограничники говорят „да“. На основании этих фактов и других документов может быть принято решение.

По его убеждению, это не политический, а вполне практический шаг. Он призван оградить Одессу от любых намерений россиян.