Труханов не согласен с домашним арестом: экс-мер Одессы подал апелляцию

Геннадий Труханов / © Facebook/Геннадий Труханов

Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов обжаловал решение Печерского районного суда Киева, ранее избравшего ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

О подаче апелляции Суспільному сообщил адвокат Труханова - Александр Лысак.

По его словам, дата рассмотрения апелляции в суде пока еще не определена.

Напомним, 31 октября Печерский суд Киева отправил Геннадия Труханова под круглосуточный домашний арест.

Двумя днями ранее, 29 октября, девять человек — среди которых эксмер, его заместители и должностные лица Одесского горсовета — сообщили о подозрении в служебной халатности, что, по данным следствия, привела к гибели людей во время непогоды 30 сентября.