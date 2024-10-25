Труханов получил медаль "За верность украинскому народу": как отреагировали военные

Награждение произошло во время внеочередной сессии Одесского городского совета 25 октября 2024 года.

Городского голову Одессы Геннадия Труханова наградили медалью "за верность украинскому народу".

Об этом сообщил Одесский городской совет.

Сообщается, что награждение произошло во время внеочередной сессии Одесского городского совета, состоявшейся 25 октября 2024 года.

Отмечается, что Геннадий Труханов был награжден медалью "за верность украинскому народу".

Как отреагировали военные в Сети

Капец, я под Бахмутом вытекал, мне даже спасибо не сказали, не то что медаль, наверное, заслужил.

Что это за воин? У него с головой все хорошо? Труханова в СИЗО нужно, а не медалями награждать. ***нулись вообще???

Очередное дно пробито...

Дайте ему награду "Барона Мюнхаузена", это единственное на что он способен.

До Героя Украины совсем немного ))).

Напомним, 17 сентября 2024 года украинский блоггер Сергей Стерненко опубликовал на своем Telegram-канале информацию о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов якобы владеет российским гражданством и, вероятно, оформлял российскую банковскую карточку 9 февраля 2022 года. Для доказательства своих слов активист прикрепил сканы и копии документов.

В тот же день Труханов опроверг информацию о своем якобы российском гражданстве. Он обратил внимание, что все соответствующие правоохранительные структуры уже неоднократно давали официальный ответ: "У Геннадия Труханова нет российского гражданства".

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