Труханов прокомментировал информацию, что он "убежал из Украины" и рассказал, где находится

Геннадий Труханов, подозреваемый по коррупционному делу в отношении зданий завода "Краян", опроверг информацию о том, что он "убежал из Украины". Чиновник подчеркнул, что он находится в Одессе и "работает на украинскую победу".

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Одесского городского совета.

Геннадий Труханов записал видео из Одессы и опроверг информацию, которую распространяют в социальных сетях о том, что он якобы сбежал из Украины из-за обвинений в коррупции.

Мэр Одессы заявил, что информацию о его побеге распространили, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а потому он требует наказать причастных к этому.

"Я считаю, что должно быть проведено расследование, кто распространил эту информацию в социальных сетях. Это сделано во время войны с целью дестабилизировать ситуацию в городе. Это сделано нашими врагами. Я считаю, что мы все должны работать вместе на Победу, каждый на своем месте. Это не просто провокация против Труханова, это провокация против Одессы", — заявил Труханов.

Напомним, 4 мая 2023 года городской голова Одессы Геннадия Труханова Высший антикоррупционный суд отправил под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 13 млн грн.

Впоследствии за мэра Одессы Труханова внесен залог, он вышел из СИЗО.

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