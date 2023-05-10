Труханов прокомментировал информацию, что он "убежал из Украины" и рассказал, где находится

Труханов требует наказать виновных в распространении фейков.
Геннадий Труханов, подозреваемый по коррупционному делу в отношении зданий завода "Краян", опроверг информацию о том, что он "убежал из Украины". Чиновник подчеркнул, что он находится в Одессе и "работает на украинскую победу".
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Одесского городского совета.
Геннадий Труханов записал видео из Одессы и опроверг информацию, которую распространяют в социальных сетях о том, что он якобы сбежал из Украины из-за обвинений в коррупции.
Мэр Одессы заявил, что информацию о его побеге распространили, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а потому он требует наказать причастных к этому.
"Я считаю, что должно быть проведено расследование, кто распространил эту информацию в социальных сетях. Это сделано во время войны с целью дестабилизировать ситуацию в городе. Это сделано нашими врагами. Я считаю, что мы все должны работать вместе на Победу, каждый на своем месте. Это не просто провокация против Труханова, это провокация против Одессы", — заявил Труханов.
Напомним, 4 мая 2023 года городской голова Одессы Геннадия Труханова Высший антикоррупционный суд отправил под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 13 млн грн.
Впоследствии за мэра Одессы Труханова внесен залог, он вышел из СИЗО.
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