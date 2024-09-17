Труханов прокомментировал наличие у него российского гражданства

Труханов мог оформить российскую банковскую карту еще до начала полномасштабного вторжения, в том числе 9 февраля 2022 года, убежден известный блоггер.

Мэр Одессы Геннадий Труханов ответил на заявления о том, действительно ли у него российское гражданство.

Об этом он написал на своей странице в Сети.

По его словам, история с "российским гражданством" тянется еще с 2014 года, когда он впервые выдвинул свою кандидатуру на должность мэра Одессы.

"Она тянется уже более 10 лет. В течение этого времени появляются какие-то сканы, фотографии и "выдержки". Все соответствующие правоохранительные структуры уже неоднократно давали официальный ответ: Геннадий Труханов НЕ российского гражданства", — написал мэр Одессы.

Он добавил, что "для проверки таких данных существуют соответствующие государственные и правоохранительные органы. А не блоггеры".

Напомним, у городского головы Одессы Геннадия Труханова, по информации волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко, есть российское гражданство.

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