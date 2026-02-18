- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Труханов возразил гражданство РФ и обратился к Зеленскому
Геннадий Труханов утверждает, что юридически подтвердил отсутствие гражданства РФ из-за третьих стран.
Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов официально отрицал наличие у него гражданства Российской Федерации и призвал Владимира Зеленского упразднить указ о лишении его украинского паспорта.
Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Политик утверждает, что получил юридически подтвержденные доказательства своей правоты через международные правовые механизмы. По его словам, 30 декабря 2025 г. поступил официальный ответ, подтверждающий, что он не является и никогда не был гражданином страны-агрессора.
Новые доказательства и международные запросы
Как сообщил Труханов, из-за отсутствия дипломатических отношений между Украиной и РФ, адвокаты задействовали посредничество третьих стран для получения информации из официальных реестров. Политик подчеркнул, что эти документы имеют «мокрые печати» и весомее любых скриншотов из интернета, которые он называет фальшивками.
Труханов также напомнил, что еще в 2018 году НАБУ получало аналогичный ответ в рамках международной помощи. Однако этот факт, по его мнению, был проигнорирован при подготовке указа о лишении его гражданства от 14 октября 2025 года.
В своем обращении Геннадий Труханов апеллирует к Владимиру Зеленскому как к Гаранту Конституции с просьбой восстановить законность. Он подчеркнул, что в течение 12 лет руководил Одессой, оставался с городом во время пандемии и с первых дней полномасштабного вторжения, исполняя обязанности мэра.
Политик считает решение об аннулировании его паспорта безосновательным и нарушающим основополагающие права человека, прописанные в украинском законодательстве.
Я прошу Вас как Гаранта Конституции: дайте поручение проверить эти официальные документы. И примите единственно возможное справедливое решение. Я не прошу привилегий. Я настаиваю на законности. Я был и остаюсь гражданином Украины. И это неизменно», — заявил Геннадий Труханов в своем официальном обращении.
Труханов акцентирует, что через четыре месяца после выхода указа он так и не получил официальных объяснений или копии протокола заседания комиссии. Он настаивает, что его дело является прецедентом защиты прав каждого украинца в своем государстве.
Что известно о деле Труханов
Напомним, 14 октября 2025 года Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова украинского гражданства.
По информации СБУ, Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы, утверждают в СБУ, и даже опубликовали их копии.
Сам Труханов заявил, что настроен обжаловать это решение. Разговоры о наличии российского паспорта у Труханова снова начались 12 октября 2025 года. Тогда само чиновник в очередной раз заявил, что не имеет двойного гражданства.
Также Труханов заявлял, что планирует защищаться и подавать иски в суд, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если внутренние инстанции не решат дело.