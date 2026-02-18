Труханов возразил гражданство РФ и обратился к Зеленскому

Геннадий Труханов

Реклама

Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов официально отрицал наличие у него гражданства Российской Федерации и призвал Владимира Зеленского упразднить указ о лишении его украинского паспорта.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Политик утверждает, что получил юридически подтвержденные доказательства своей правоты через международные правовые механизмы. По его словам, 30 декабря 2025 г. поступил официальный ответ, подтверждающий, что он не является и никогда не был гражданином страны-агрессора.

Реклама

Новые доказательства и международные запросы

Как сообщил Труханов, из-за отсутствия дипломатических отношений между Украиной и РФ, адвокаты задействовали посредничество третьих стран для получения информации из официальных реестров. Политик подчеркнул, что эти документы имеют «мокрые печати» и весомее любых скриншотов из интернета, которые он называет фальшивками.

Труханов также напомнил, что еще в 2018 году НАБУ получало аналогичный ответ в рамках международной помощи. Однако этот факт, по его мнению, был проигнорирован при подготовке указа о лишении его гражданства от 14 октября 2025 года.

В своем обращении Геннадий Труханов апеллирует к Владимиру Зеленскому как к Гаранту Конституции с просьбой восстановить законность. Он подчеркнул, что в течение 12 лет руководил Одессой, оставался с городом во время пандемии и с первых дней полномасштабного вторжения, исполняя обязанности мэра.

Политик считает решение об аннулировании его паспорта безосновательным и нарушающим основополагающие права человека, прописанные в украинском законодательстве.

Реклама

Я прошу Вас как Гаранта Конституции: дайте поручение проверить эти официальные документы. И примите единственно возможное справедливое решение. Я не прошу привилегий. Я настаиваю на законности. Я был и остаюсь гражданином Украины. И это неизменно», — заявил Геннадий Труханов в своем официальном обращении.

Труханов акцентирует, что через четыре месяца после выхода указа он так и не получил официальных объяснений или копии протокола заседания комиссии. Он настаивает, что его дело является прецедентом защиты прав каждого украинца в своем государстве.

Что известно о деле Труханов

Напомним, 14 октября 2025 года Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова украинского гражданства.

По информации СБУ, Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы, утверждают в СБУ, и даже опубликовали их копии.

Реклама

Сам Труханов заявил, что настроен обжаловать это решение. Разговоры о наличии российского паспорта у Труханова снова начались 12 октября 2025 года. Тогда само чиновник в очередной раз заявил, что не имеет двойного гражданства.

Также Труханов заявлял, что планирует защищаться и подавать иски в суд, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если внутренние инстанции не решат дело.