Труханов впервые прокомментировал вручение ему подозрения: что сказал

Геннадий Туханов / © Telegram / Одеса. Офіційно

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что обвинения, предъявленные ему после трагедии во время урагана 30 сентября, безосновательны. По его словам, все городские службы действовали в соответствии с инструкциями и отчитывались перед чиновниками.

Об этом он сказал в эфире «Общественное. Студия».

Труханов отметил, что был удивлен подозрением, ведь после стихии не получал никаких замечаний от представителей Кабмина или ГСЧС. Он подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые документы.

«Я готов ответить на любые вопросы, которые я делал с 2014 года», — сказал эксмер.

По словам Труханова, Одесса десятилетиями сталкивается с проблемами системы водоотвода. Он напомнил, что еще 13 лет назад государство выделило 500 миллионов гривен на глубоководный выпуск, однако проект до сих пор не завершен.

Эксмер объяснил, что городской совет публиковал предупреждение о шторме еще 29 и 30 сентября, но сообщение о красном уровне опасности поступило только после того, как стихия уже унесла жизни людей.

«Никто не ожидал такого. Люди погибли в 16:58, а сообщение от Гидрометцентра пришло только в 19 часов», — сказал Труханов.

Бывший мэр призвал правоохранителей провести объективное расследование и не искать «виновных для отчетности». Он также подчеркнул, что причиной масштабных подтоплений является многолетняя застройка зон коллекторов, требующая государственного контроля.

Напомним, после масштабной непогоды 30 сентября, когда в Одессе погибли девять человек, эксмера Геннадия Труханова и еще восьмерых чиновников горсовета подозревают в служебной халатности. По данным полиции, неисправная система водоотвода привела к трагедии. Фигурантам дела грозит до восьми лет заключения.