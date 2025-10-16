Геннадий Труханов

Экс-меру Одессы Геннадию Труханову готовятся объявить новое подозрение, которое касается преступления в сфере хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, ранее обсуждаемая криминальная квалификация по статье 111 УК Украины (государственная измена) временно отложена.

В кулуарах власти и правоохранительных структур отмечают, что решено сосредоточиться на другой статье, «более приемлемой с точки зрения доказательств и процедур». Таким образом, правоохранительные органы изменили приоритет по делу в отношении бывшего главы Одессы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял решение по ряду лиц, имеющих паспорта РФ. Так, они лишены украинского гражданства. Вероятно, речь шла о мэре Одессы Геннадии Труханове, экс-нардепе от ОПЗЖ Олеге Цареве и танцовщике балета Сергее Полунине.

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении его гражданства. Он настроен обжаловать его.

По информации СБУ, по состоянию на сегодняшний день Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

В Одессе после того, как СБУ опубликовала информацию о наличии у городского головы Геннадия Труханова российского паспорта, к исполнению обязанностей главы города приступил секретарь городского совета Игорь Коваль. О возложении на него этих обязанностей сообщалось на официальном сайте Одесского городского совета.

Президент Владимир Зеленский принял решение о создании Одесской городской военной администрации (ГВА). Руководить ключевым южным регионом назначили бригадный генерал Сергей Лисак, до этого возглавлявший Днепропетровскую ОВА.