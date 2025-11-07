Труханову изменили меру пресечения: какое решение принял суд

Геннадий Труханов / © Facebook/Геннадий Труханов

Бывший мэр Одессы, обвиняемый в махинациях с землей на 689 млн грн, остается на свободе. Высший антикоррупционный суд 7 ноября не удовлетворил ходатайство прокуроров САП о его аресте. Суд увеличил размер залога.

Об этом пишет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Коллегия судей ВАКС 7 ноября 2025 года рассмотрела ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения бывшему мэру Одессы. Прокуратура настаивала на взятии обвиняемого под стражу.

Суд, однако, удовлетворил ходатайство лишь отчасти. Во взятии эксмера под стражу судьи отказали, но приняли решение увеличить размер залога. Сумма была увеличена с 30 миллионов до 42 миллионов гривен.

В чем обвиняют эксмера

Дело касается одной из самых громких схем в городе. По данным следствия, бывший мэр обвиняется в участии в преступной организации, действовавшей в Одессе в течение 2016-2019 годов.

Как сообщалось ранее, члены организации разработали схему противоправной передачи земельных участков для дальнейшей застройки. Земли территориальной общины передавались в аренду в обход обязательного конкурса, и доставались исключительно заранее согласованным компаниям-застройщикам.

По данным следствия, застройщики платили денежные средства или передавали имущество (квартиры, нежилые помещения) злоумышленникам. Они, в свою очередь, через подконтрольные лица в Одесском городском совете обеспечивали принятие нужных решений.

Общий размер ущерба, причиненного общине Одессы, согласно результатам экспертизы, составляет 689 миллионов гривен. Кроме того, установлены факты легализации денежных средств, полученных преступной организацией.

Напомним, 31 октября Печерский суд Киева отправил Геннадия Труханова под круглосуточный домашний арест.

Двумя днями ранее, 29 октября, девять человек — среди которых эксмер, его заместители и должностные лица Одесского горсовета — сообщили о подозрении в служебной халатности, что, по данным следствия, привела к гибели людей во время непогоды 30 сентября.