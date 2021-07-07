Труп 14-летнего сына в душе нашел отец: в Винницкой области подросток совершил самоубийство

Мальчик повесился в летнем душе.
Во вторник, 6 июля, в поселке Тростянец Винницкой области школьник совершил самоубийство. Повешенным 14-летнего сына нашел его отец.
Как сообщает Винниця.info со ссылкой на пресс-службу полиции области, мужчина сразу позвонил к правоохранителям, как только обнаружил бездыханное тело сына.
"Признаков насильственной смерти на теле подростка не было. По информации полиции, мальчик повесился в летнем душе", — говорится в сообщении.
Все причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, на Львовщине 20-летний житель Дрогобыча пытался совершить самоубийство. Парень вылез на осветительную башню спортивного стадиона, откуда хотел прыгнуть вниз.