Труп 14-летнего сына в душе нашел отец: в Винницкой области подросток совершил самоубийство

Труп 14-летнего сына в душе нашел отец: в Винницкой области подросток совершил самоубийство

Мальчик повесился в летнем душе.

Во вторник, 6 июля, в поселке Тростянец Винницкой области школьник совершил самоубийство. Повешенным 14-летнего сына нашел его отец.

Как сообщает Винниця.info со ссылкой на пресс-службу полиции области, мужчина сразу позвонил к правоохранителям, как только обнаружил бездыханное тело сына.

"Признаков насильственной смерти на теле подростка не было. По информации полиции, мальчик повесился в летнем душе", — говорится в сообщении.

Все причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, на Львовщине 20-летний житель Дрогобыча пытался совершить самоубийство. Парень вылез на осветительную башню спортивного стадиона, откуда хотел прыгнуть вниз.

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