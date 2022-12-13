Труп дочери нашла мама: убийцу и насильника из Каменца-Подольского приговорили к пожизненному заключению

Погибшую нашла ее мать, которая и позвонила по телефону в полицию. Убийцу нашли и осудили.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области к пожизненному заключению приговорили убийцу и насильника 37-летней продавщице местного магазина.

Как сегодня, 13 декабря, сообщили в полиции области, соответствующий приговор 39-летнему злоумышленнику вынес Каменец-Подольский горрайонный суд.

Правоохранители напомнили, что тело 37-летней жительницы села Зиньковцы нашли 27 октября прошлого года около 5:00 утра на дороге возле старого городского кладбища в Каменце-Подольском. Погибшую нашла ее мать, которая и позвонила по телефону в полицию.

Фото: ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

На место происшествия выехали как местные полицейские, так и криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа из областного центра. В течение недели правоохранители провели огромную работу. Каждый день к раскрытию преступления привлекалось около 150 полицейских. Обработали видео более 100 камер наблюдения, провели подворовые обходы практически во всем микрорайоне Октябрьский, опросили около 600 человек.

В общей сложности полицейские выделили около полусотни потенциально подозреваемых лиц. По делу был назначен ряд экспертиз. В результате правоохранителям удалось установить злоумышленника.

Им оказался 39-летний местный житель, который в 2005 году уже был осужден за убийство собственной жены и только в 2019 году уволился из мест лишения свободы. В совершенном мужчина признался.

Фото: ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Коллегия судей Каменец-Подольского горрайонного суда приговорила мужчину к пожизненному заключению по пп. 10, 13 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершавшим умышленное убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины.

Также судьи удовлетворили гражданский иск ближайших родственников и обязали осужденного заплатить по 1 миллиону гривен каждому из них.

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