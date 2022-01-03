Спасатели нашли уже мертвым провалившегося под лед мужчину / Управление ГСЧС Киева

Труп лежал на глубине 11 метров: в Киеве мужчина провалился под лед на водоеме и погиб (фото)

Труп лежал на глубине 11 метров: в Киеве мужчина провалился под лед на водоеме и погиб (фото)

Мужчина провалился под лед в заливе в Оболонском районе столицы.

Сегодня, 3 января, около 9 часов утра, спасатели бросились на поиски человека, который, по словам очевидцев, провалился под лед. Несчастный случай произошел в заливе по ул. Приречная 37, что в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Чрезвычайникам пришлось проломить лед на расстоянии 80 м от берега и с помощью водолазно-спасательного снаряжения обследовать 100 кв. м дна залива.

Тело мужчины обнаружили на глубине 11 метров и с помощью спасательной лодки доставили на берег. Сейчас ожидается следственно-оперативная группа для установления обстоятельств и причин трагического случая.

Как уберечь себя от провала под лед

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