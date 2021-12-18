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Труп лежал на земле: в Полтавской области на улице нашли мертвую женщину

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Труп лежал на земле: в Полтавской области на улице нашли мертвую женщину

иллюстрация / pixabay.com

Причину ее смерти устанавливают правоохранители.

Сегодня, 18 декабря, в Кременчугском районе Польтавской области обнаружили мертвую женщину.

Об этом сообщает "Кременчуг Оперативный".

"В селе Песчаном Кременчугского района, в районе развилки, нашли труп женщины", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, полиция на теле женщины не обнаружила признаков насильственной смерти.

Напомним, во Львовской области от переохлаждения умерла женщина. Ее нашли на стадионе, недалеко от центра города.

Во Львовской области от переохлаждения скончалась 48-летняя женщина | Новости Украины

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