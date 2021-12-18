Труп лежал на земле: в Полтавской области на улице нашли мертвую женщину

Причину ее смерти устанавливают правоохранители.
Сегодня, 18 декабря, в Кременчугском районе Польтавской области обнаружили мертвую женщину.
Об этом сообщает "Кременчуг Оперативный".
"В селе Песчаном Кременчугского района, в районе развилки, нашли труп женщины", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, полиция на теле женщины не обнаружила признаков насильственной смерти.
Напомним, во Львовской области от переохлаждения умерла женщина. Ее нашли на стадионе, недалеко от центра города.
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